Galatasaray, Icardi'yi bekliyor!

Galatasaray'ın 1 yıllık 5 milyon Euro'yu bulan teklifini yeterli bulmayan Mauro Icardi'nin, Japonya tatili sürüyor.
Icardi, Japonya dönüşünde sarı-kırmızılı kulübe net cevabını verecek. Sözleşmesi sona ermek üzere olan Arjantinli yıldıza teklifler gelmeye başladı.
Icardi, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisine olumsuz karşılık verdi. Avrupa için İtalya ihtimaline sıcak bakan 33 yaşındaki forveti, Brezilya'dan Corinthians gündemine aldı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 kez ağları havalandırdı.
