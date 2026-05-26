Galatasaray'ın orta saha rüyası: Khephren Thuram

İtalya'da Inter, Napoli ve Roma'nın ardından son Şampiyonlar Ligi bileti Como'nun oldu.
Como'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Bu iki takımda forma giyen yıldızlarla ilgilenen Galatasaray'a Como sayesinde fırsatlar doğdu.
GALATASARAY TAKİPTE
İtalya'daki sıralamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada kendisine yer bulan ve 350 bin Euro ekstra geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, Juventus'tan Khephren Thuram'ın durumunu yakından takip ediyor.
45 maçta 4 gol-5 asiste imzasını koyan 25 yaşındaki Fransız orta saha, sarı-kırmızılıların rüyalarını süslüyor.
Thuram dışında Juventus'tan Teun Koopmeiners'in adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyor.
PAVLOVIC VE FOFANA
Milan'dan ise stoper Strahinja Pavlovic ve ön libero Youssouf Fofana ile ilgilenen Galatasaray, geçen sezon bu transferleri bitiremedi.
Sarı-kırmızılılar tekrar Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Sırp solak savunmacı 38 karşılaşmada 5 gol attı.
