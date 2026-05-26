25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'ın orta saha rüyası: Khephren Thuram

Galatasaray, Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ın durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlayacak.

calendar 26 Mayıs 2026 07:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İtalya'da Inter, Napoli ve Roma'nın ardından son Şampiyonlar Ligi bileti Como'nun oldu.

Como'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Bu iki takımda forma giyen yıldızlarla ilgilenen Galatasaray'a Como sayesinde fırsatlar doğdu.

GALATASARAY TAKİPTE

İtalya'daki sıralamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada kendisine yer bulan ve 350 bin Euro ekstra geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, Juventus'tan Khephren Thuram'ın durumunu yakından takip ediyor.

45 maçta 4 gol-5 asiste imzasını koyan 25 yaşındaki Fransız orta saha, sarı-kırmızılıların rüyalarını süslüyor.

Thuram dışında Juventus'tan Teun Koopmeiners'in adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyor.

PAVLOVIC VE FOFANA

Milan'dan ise stoper Strahinja Pavlovic ve ön libero Youssouf Fofana ile ilgilenen Galatasaray, geçen sezon bu transferleri bitiremedi.

Sarı-kırmızılılar tekrar Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Sırp solak savunmacı 38 karşılaşmada 5 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
