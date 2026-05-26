Beşiktaş'tan Nuno Espirito Santo hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.



Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim düştü.



TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldı.



Portekizli hoca, bu sezon başında Nottingham Forest'tan ayrılarak West Ham'ın yolunu tutmuştu.



West Ham United, bu sezon Wolverhampton ve Burnley'in ardından ligde küme düşen son takım oldu.



52 yaşındaki çalıştırıcının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.



