25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
0-0DA
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

Milan, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin görevine son verdi.

25 Mayıs 2026 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 19:59
Haber: Sporx.com
İtalya Serie A devi Milan'da kötü geçen sezonun faturası kesildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Milan yönetimi, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından hedeflerinin yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönmek ve Serie A'da zirvede istikrarlı bir yapı kurmak olduğunu vurguladı. Sezonun büyük bölümünde ilk iki sıra içinde yer alan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki düşüş ve son maçta alınan mağlubiyet sonrası sezonu "tartışmasız bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada yalnızca Allegri değil, CEO Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Bu sezonu, 70 puanla 5. sırada bitiren Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.

ALLEGRI MILAN'DA NE YAPTI?

Allegri yönetimindeki Milan, bu sezon toplam 25 maçta sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken, rakip filelere 37 gol gönderip kalesinde 24 gol gördü. Milan, bu süreçte 46 puan topladı ve maç başına 1.84 puan ortalaması yakaladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
