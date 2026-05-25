CANLI: Aziz Yıldırım konuşuyor!

"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız."

"Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."

"Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi."

"Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak."

"Çocukların gülmesini istiyoruz, ağlamamasını istiyoruz. Geçmişte benim ve arkadaşlarımın yaptığı başarıları gösterip onları anarak mutlu olmalarını değil, gelecekte mutlu olmalarını istiyoruz."

"2 yabancı santrfor getireceğiz, isimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit."

"Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum."

"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulunuyor.

"Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar."





"Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz."



