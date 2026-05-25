25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
2-067'
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-068'
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-170'
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-165'
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
1-067'
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktör arayışına ilişkin çıkan isim iddialarına açıklık getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sürecin Önder Özen tarafından yürütüldüğünü belirtirken resmi kanallar dışındaki iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

calendar 25 Mayıs 2026 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili resmi açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 

"Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
