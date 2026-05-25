Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş, Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili resmi açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,





"Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.



Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.



