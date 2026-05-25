Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final mücadelesi salı günü başlayacak.

25 Mayıs 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi salı günkü 2 karşılaşmayla başlayacak.

Sezonu ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'a kaldı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes, salı günü ve 27 Mayıs'taki çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.

Bu turda iki galibiyete ulaşan ekipler yarı finale yükselecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:

Salı:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)

20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

27 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

- 28 Mayıs Perşembe:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

42. play-off heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26'nın şampiyonunun belirleneceği play-off aşamasında Anadolu Efes, tüm sezonlarda mücadele etme başarısı gösterdi.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan lider Fenerbahçe Beko'nun takipçileri Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta yer alacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'deki Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic karşılaşmalarıyla başlayacak çeyrek finalde 27 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçları oynanacak.

Play-off ikinci müsabakaları 28 ve 29 Mayıs'ta yapılacak.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale yükselecek.

Yarı final ve finalde 3 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.

Play-off'ta 42. sezon

Play-off uygulamasının 1983-84 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 42. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-20 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 41. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 12 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.

Bu sezon 36. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

İki şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş GAİN, 28. kez play-off oynarken Türk Telekom, 25. defa play-off mücadelesi verecek.

Bahçeşehir Koleji'nin üçüncü, Trabzonspor'un ikinci kez yer alacağı play-off'ta ilk defa mücadele edecek Safiport Erokspor, play-off'a kalan 45. ekip olacak.

En başarılı Anadolu Efes

Play-off'ta 323 maç oynayan Anadolu Efes, 211 galibiyet ve 112 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,3'lük galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,9 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.

Esenler Erokspor dışındaki ekiplerin play-off'ta bu sezona kadar aldığı sonuçlar şöyle:


Takım

 Sezon

 O

 G

 M

 Galibiyet Yüzdesi
Anadolu Efes

 41

 323

 211

 112

 65,3
Bahçeşehir Koleji

 2

 8

 2

 6

 25
Beşiktaş

 27

 143

 65

 78

 45,5
Fenerbahçe

 40

 285

 185

 100

 64,9
Galatasaray

 35

 194

 98

 96

 50,5
Trabzonspor

 1

 5

 2

 3

 40
Türk Telekom

 24

 107

 41

 66

 38,3
 

