25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Haier Bosphorus Challenger Cup'ta zafer David Jorda Sanchis'in

calendar 25 Mayıs 2026 11:40
Haier Bosphorus Challenger Cup'ta zafer David Jorda Sanchis'in
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 18-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Haier Bosphorus Challenger Cup'ta tekler şampiyonu David Jorda Sanchis oldu.

ATP Challenger 75 seviyesinde gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 74 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 3 numaralı seri başı Andrej Nedic ve David Jorda Sanchis karşı karşıya geldi.

1 saat 44 dakika süren karşılaşmada David Jorda Sanchis, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Andrej Nedic'i 6-4, 6-4'lik skorla mağlup ederek Haier Bosphorus Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. İspanyol tenisçi bu sonuçla kariyerinin ATP Challenger seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.



Haier Bosphorus Challenger Cup tekler finalinin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz tarafından takdim edildi.

Turnuvanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan isimlere de plaket takdimi gerçekleştirildi.

Supervisor Jaime Chavez ve Turnuva Başhakemi İlker Ört'e plaketini TTF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt; Turnuva Hakem Şefi Mehmet Ali Akyüz ve final maçı Kule Hakemi Karim Guerfi'ye plaketini TTF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Turnuva Direktörü Melis Yafe'ye plaketini TTF Genel Sekreteri Şeniz Büyükakgül takdim etti.

Çiftler kategorisinde kupaya uzanan ise Amerikalı tandem George Goldhoff ve Theodore Winegar oldu. Filip Duda/ Stefan Latinovic çiftini 7-5, 6-2 mağlup eden Goldhoff/ Winegar ikilisi ilk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu İstanbul'da elde etti.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ilk ATP Challenger turnuvası Haier Bosphorus Challenger Cup, bir hafta boyunca dünya tenisinin önemli isimlerini İstanbul'da ağırlarken, tenis tutkunlarına da üst düzey maç heyecanı yaşattı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
