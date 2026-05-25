Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş'a uyarı! Reçeteyi verdi!

Bir dönem Beşiktaş'ta önemli transferlere imza atan ve futbol şube sorumlusu görevini üstlenen Erdal Torunoğulları, siyah- beyazlı yönetime önemli uyarılarda bulunurken, kulübü yeniden ayağa kaldıracak reçeteyi de verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdal Torunoğulları, "Kulübümüzde yeni bir dönem başlıyor. Sayın Önder Özen'e görevinde başarılar diliyorum. Beşiktaş JK tercihini futbol aklı ve organizasyon tarafında kendisinden yana kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
PLANSIZ TRANSFERLER
2013 yılında Önder Özen'le birlikte çalıştığını hatırlatan 62 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti: "Daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz biri olarak kendisine başarı diliyorum. Beşiktaş'ın artık sadece yeni bir teknik adamdan ya da birkaç flaş transferden önce, sürdürülebilir ve ciddi bir futbol yapılanmasına ihtiyacı var. Çünkü bu kulüp yıllardır plansız transferlerin, bozulan maaş dengesinin ve günü kurtarmak adına yapılan yüksek maliyetli hamlelerin bedelini ödüyor."
CAMİA SESSİZ KALMAMALI
Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın geçmişte şampiyonluklarını doğru organizasyon, doğru karakter seçimi, mali disiplin ve güçlü takım mühendisliğiyle kazandığını vurguladı. 62 yaşındaki futbol adamı, "Eğer bugün yeniden yüksek maliyetli kontratlar, yanlış yaş profili ve kulübün borç yükünü artıracak transferler konuşuluyorsa; camianın buna sessiz kalmaması gerekir" açıklamasını yaptı.
İKİ AYRI DÖNEM GÖREV YAPTI
Erdal Torunoğulları Beşiktaş yönetiminde ilk olarak 2013 yılında Fikret Orman döneminde görev aldı. 2016'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Daha sonra 2019 yılında bu kez Ahmet Nur Çebi yönetiminde yeniden görev aldı ve özellikle transfer, scouting ve futbol yapılanması alanlarında çalıştı. 2021'de transfer komitesindeki görevinden ayrıldı.
