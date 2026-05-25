 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş'a uyarı! Reçeteyi verdi!

Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, "Beşiktaş'ın flaş transferlerden önce sürdürebilir ve ciddi bir futbol yapılanmasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı

calendar 25 Mayıs 2026 08:43
Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş'a uyarı! Reçeteyi verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Bir dönem Beşiktaş'ta önemli transferlere imza atan ve futbol şube sorumlusu görevini üstlenen Erdal Torunoğulları, siyah- beyazlı yönetime önemli uyarılarda bulunurken, kulübü yeniden ayağa kaldıracak reçeteyi de verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdal Torunoğulları, "Kulübümüzde yeni bir dönem başlıyor. Sayın Önder Özen'e görevinde başarılar diliyorum. Beşiktaş JK tercihini futbol aklı ve organizasyon tarafında kendisinden yana kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

PLANSIZ TRANSFERLER

2013 yılında Önder Özen'le birlikte çalıştığını hatırlatan 62 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti: "Daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz biri olarak kendisine başarı diliyorum. Beşiktaş'ın artık sadece yeni bir teknik adamdan ya da birkaç flaş transferden önce, sürdürülebilir ve ciddi bir futbol yapılanmasına ihtiyacı var. Çünkü bu kulüp yıllardır plansız transferlerin, bozulan maaş dengesinin ve günü kurtarmak adına yapılan yüksek maliyetli hamlelerin bedelini ödüyor."

CAMİA SESSİZ KALMAMALI

Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın geçmişte şampiyonluklarını doğru organizasyon, doğru karakter seçimi, mali disiplin ve güçlü takım mühendisliğiyle kazandığını vurguladı. 62 yaşındaki futbol adamı, "Eğer bugün yeniden yüksek maliyetli kontratlar, yanlış yaş profili ve kulübün borç yükünü artıracak transferler konuşuluyorsa; camianın buna sessiz kalmaması gerekir" açıklamasını yaptı.

İKİ AYRI DÖNEM GÖREV YAPTI

Erdal Torunoğulları Beşiktaş yönetiminde ilk olarak 2013 yılında Fikret Orman döneminde görev aldı. 2016'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Daha sonra 2019 yılında bu kez Ahmet Nur Çebi yönetiminde yeniden görev aldı ve özellikle transfer, scouting ve futbol yapılanması alanlarında çalıştı. 2021'de transfer komitesindeki görevinden ayrıldı. 





 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.