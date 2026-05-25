25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'ta Valverde planı: "Zor ama imkansız değil"

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük için dünyaca ünlü İspanyol çalıştırıcı Ernesto Valverde'yi takımın başına getirmek adına kapsamlı bir proje hazırlayarak şartları zorlamaya hazırlanıyor.

calendar 25 Mayıs 2026 09:55
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ta Valverde planı: 'Zor ama imkansız değil'
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında rota dünyaca ünlü bir isme çevrildi.

Siyah beyazlı yönetim, bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan İspanyol teknik adam Ernesto Valverde için şartları zorlama kararı aldı. Başkanlık ve futbol yapılanması cephesinde yürütülen görüşmelerde, "zor ama imkânsız değil" düşüncesi var. Athletic Bilbao ile yakaladığı başarılar, Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos tecrübeleriyle Avrupa futbolunun en saygın teknik adamları arasında gösterilen Valverde, siyah beyazlı yönetimin, yeniden yapılanma süreci için çok uygun görülüyor.

BİÇİLMİŞ KAFTAN

Athletic Bilbao'dan ayrılan Valverde, kısa süre önce yaptığı açıklamada dinlenmek istediğini ve bir süre teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söylemişti. Operasyonun önündeki en büyük engel olarak görülen bu duruma rağmen Beşiktaş yönetimi geri adım atmıyor.

Siyah beyazlıların Valverde'ye sadece teknik direktörlük teklif etmeyeceği, aynı zamanda kulübün futbol yapılanmasında söz sahibi olabileceği geniş kapsamlı bir proje sunacağı da gelen bilgiler arasında. Özellikle genç oyuncu gelişimi ve Beşiktaş'ın oyun sisteminin kalıcılaşması için tecrübeli hocanın biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.

KUPA CANAVARI

SezonKupa/LigTakım
2008-09 Yunanistan Kupası Olimpiakos
2008-09 Yunanistan Ligi Olimpiakos
2010-11 Yunanistan Ligi Olimpiakos
2011-12 Yunanistan Kupası Olimpiakos
2011-12 Yunanistan Ligi Olimpiakos
2014-15 İspanya Süper Kupası A. Bilbao
2015-16 İspanya Süper Kupası Barcelona
2017-18 La Liga Barcelona
2017-18 İspanya Kral Kupası Barcelona
2017-18 İspanya Süper Kupası Barcelona
2018-19 La Liga Barcelona
2023-24 İspanya Kral Kupası A. Bilbao

AVRUPA TECRÜBESİ YÜKSEK

Özellikle ligde ve kupada yakaladığı başarılarla dikkati çeken Ernesto Valverde, Espanyol'u UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımıştı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final tecrübeleri yaşayan 62 yaşındaki İspanyol teknik adam, iki sezon önce Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United'a yenilerek finali kaçırmıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
