Beşiktaş'ta Valverde planı: 'Zor ama imkansız değil'

BİÇİLMİŞ KAFTAN

Beşiktaş 'ta teknik direktör arayışında rota dünyaca ünlü bir isme çevrildi.Siyah beyazlı yönetim, bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan İspanyol teknik adam Ernesto Valverde için şartları zorlama kararı aldı. Başkanlık ve futbol yapılanması cephesinde yürütülen görüşmelerde, "zor ama imkânsız değil" düşüncesi var. Athletic Bilbao ile yakaladığı başarılar, Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos tecrübeleriyle Avrupa futbolunun en saygın teknik adamları arasında gösterilen Valverde, siyah beyazlı yönetimin, yeniden yapılanma süreci için çok uygun görülüyor.

Athletic Bilbao'dan ayrılan Valverde, kısa süre önce yaptığı açıklamada dinlenmek istediğini ve bir süre teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söylemişti. Operasyonun önündeki en büyük engel olarak görülen bu duruma rağmen Beşiktaş yönetimi geri adım atmıyor.



Siyah beyazlıların Valverde'ye sadece teknik direktörlük teklif etmeyeceği, aynı zamanda kulübün futbol yapılanmasında söz sahibi olabileceği geniş kapsamlı bir proje sunacağı da gelen bilgiler arasında. Özellikle genç oyuncu gelişimi ve Beşiktaş'ın oyun sisteminin kalıcılaşması için tecrübeli hocanın biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.

KUPA CANAVARI

Sezon Kupa/Lig Takım 2008-09 Yunanistan Kupası Olimpiakos 2008-09 Yunanistan Ligi Olimpiakos 2010-11 Yunanistan Ligi Olimpiakos 2011-12 Yunanistan Kupası Olimpiakos 2011-12 Yunanistan Ligi Olimpiakos 2014-15 İspanya Süper Kupası A. Bilbao 2015-16 İspanya Süper Kupası Barcelona 2017-18 La Liga Barcelona 2017-18 İspanya Kral Kupası Barcelona 2017-18 İspanya Süper Kupası Barcelona 2018-19 La Liga Barcelona 2023-24 İspanya Kral Kupası A. Bilbao

AVRUPA TECRÜBESİ YÜKSEK

Özellikle ligde ve kupada yakaladığı başarılarla dikkati çeken Ernesto Valverde, Espanyol'u UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımıştı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final tecrübeleri yaşayan 62 yaşındaki İspanyol teknik adam, iki sezon önce Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United'a yenilerek finali kaçırmıştı.







