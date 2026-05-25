Fenerbahçe'de yıldız savaşları

Fenerbahçe camiası tamamen 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurula kilitlenmiş durumda...



İki başkan adayı da vaatlerini açıklıyor. Ancak taraftarların en çok merak ettiği konu, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yapacağı transferler. Üyelerin beklentisi de her iki adayın kongre yaklaşırken anlaşma sağladıkları isimlerden bazılarını duyurmaları.



Her iki başkan adayı da transfer görüşmeleri için gaza bastı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçimden önce transferde yıldız savaşlarında karşı karşıya gelmiş durumda.



A planı Oblak, B planı Martinez



Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kalede Jan Oblak, her iki başkan adayının da 1 numaralı hedefi konumunda. Aziz Yıldırım cephesi B planı olarak, Aston Villa ile Avrupa Ligi'ni kazanan Emiliano Martinez ile de temasta geçti.



Bayern Münih'in yıldızı Kim min-jae'nin geri dönmesi için de iki başkan adayı kolları sıvamış durumda. Bayern Münih ile görüşmeler başladı. Alman devinin 25 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanacak ancak Güney Koreli savunmacının yıllık net 8 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmesi bekleniyor.



Hücumda farklı isimler



Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, hücum hattında farklı isimlerin peşinde. Yıldırım; Serhou Guirassy, Randal Kolo Muani ve Alexander Sörloth gibi isimlerin peşinde. Efsane başkan, üyelerle hemen her buluşmasında en az 2 santrfor alacağının altını çiziyor.



Hakan Safi'nin hayali Rafael Leao... Dünyaca ünlü yıldız Milan'dan ayrılacak. Safi, Portekizli hücum oyuncusunu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Hakan Safi ayrıca Marsilya'nın satış listesine koyduğu Mason Greenwood'un da peşinde.



