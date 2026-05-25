25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Archie Brown'a Premier Lig'den teklif!

Premier Lig ekibi Sunderland, Fenerbahçe'nin İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor.

25 Mayıs 2026 08:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda ortaya koyduğu performans nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan sol kanat oyuncusu Archie Brown için Premier Lig ekibi Sunderland atağa kalktı.

İngiliz ekibinin, Brown'un transferi için mevcut yönetime teklifini ilettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de seçimden sonra yeni yönetimin İngiliz oyuncuyla ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Gent'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Archie Brown, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 25 Süper Lig maçında sahne aldı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

23 yaşındaki futbolcu ile Sunderland'in dışında Nottingham ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyor. Brown'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

38 maçta görev aldı

Archie Brown, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi. 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
