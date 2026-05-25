Archie Brown'a Premier Lig'den teklif!

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda ortaya koyduğu performans nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan sol kanat oyuncusu Archie Brown için Premier Lig ekibi Sunderland atağa kalktı.
İngiliz ekibinin, Brown'un transferi için mevcut yönetime teklifini ilettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de seçimden sonra yeni yönetimin İngiliz oyuncuyla ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Gent'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Archie Brown, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 25 Süper Lig maçında sahne aldı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
23 yaşındaki futbolcu ile Sunderland'in dışında Nottingham ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyor. Brown'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
38 maçta görev aldı
Archie Brown, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi. 5 gol atarken 7 de asist yaptı.
