24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-085'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Genç boksör Azat Kaya'nın hedefi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek

Azat Kaya, antrenörü Burhan Deme eşliğinde Türkiye şampiyonluğundan sonra milli takıma girip Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

calendar 24 Mayıs 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç boksör Azat Kaya'nın hedefi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek
Boksta Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Azat Kaya, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Arkadaşının tavsiyesiyle yaklaşık 2 yıl önce boksa başlayan Azat, zamanla kendisini geliştirerek müsabakalara katılmaya başladı.

Genç sporcu, geçen hafta Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Antrenörü Burhan Deme eşliğinde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, temmuz ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece alarak milli takım kadrosuna girmeyi amaçlıyor.

Genç boksör, milli takımda yer alarak Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında başarıyla temsil etmek istiyor.

Azat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, boksa arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.

Antrenörü Burhan Deme ile çalışmalarını sürdürerek kendisinin geliştirdiğini belirten Azat, daha önce çeşitli turnuvalarda dereceler elde ettiğini ifade etti.

Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını dile getiren Azat Kaya, "Şampiyona benim için çok iyi geçti. Kürsüye çıkınca çok iyi hissettim, gururlandım. Hedefim gelecek ay yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olup Avrupa'ya gitmek." dedi.

Antrenör Burhan Deme de Tekirdağ'da boks sporunu geliştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye şampiyonasında emeklerinin karşılığı aldıklarını ifade eden Deme, "Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcuyla katılacağız. Hedefimiz 3 altın madalya kazanmak. Azat da orada birinci olursa milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Sporcularımız en iyi şekilde şampiyonalara hazırlamaya devam ediyoruz." diye konuştu. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
