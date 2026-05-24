Kocaelispor'un transfer ve kadro maliyeti açıklandı

Kocaelispor Genel Müdürü Abdurrahman Başkır, kulübün geride kalan sezondaki teknik adam, futbolcu ve transfer harcamalarının toplamda 16 milyon 500 bin Euro'yu bulduğunu duyurdu.



Yeşil-siyahlı ekibin finansal tablosuna dair önemli detaylar paylaşan Başkır, bu dev bütçenin içinde teknik direktörler, mevcut futbolcu grubu ve üçüncü kulüplerden yapılan direkt alım ya da kiralama bedellerinin yer aldığını belirtti.



Genel Müdür Başkır, kulübün mali disiplini koruma gayretinde olduğunu ifade ederken, söz konusu toplam miktardan geriye kalan ve henüz ödenmemiş olan kısmın ise futbolcu ödemeleri hariç bonservis ve kiralama bedellerinden kalan yalnızca 1 milyon 750 bin Türk Lirası olduğunu sözlerine ekledi.



