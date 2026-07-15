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15 Temmuz
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Juventus devrede: Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi

Fenerbahçe, Juventus'un ilgilendiği Brezilyalı kalei Ederson'u takımda tutmak istiyor. Deneyimli kaleci için gelecek teklif ise sarı-lacivertlilerin düşüncesini değiştirebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 19:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus devrede: Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi
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Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili belirsizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, 18 Temmuz'da takıma katılacak. Fenerbahçe, deneyimli oyuncuyla geleceğine dair görüşme gerçekleştirilecek.

JUVENTUS DEVREDE

A Spor'da yer alan habere göre, Juventus'un ilgisi var ancak Fenerbahçe şu etapta Ederson'u tutmayı düşünüyor. Ancak bonservis bedeli için gelecek teklif Fenerbahçe'nin tutumunu değiştirebilir.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 32 yaşındaki Ederson, kalesinde 35 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

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