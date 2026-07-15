Cavaliers ile James Harden'ın yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor

Cleveland Cavaliers ile James Harden'ın, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonuna ilişkin 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesinin ardından yeni sözleşme konusunda ortak noktada olduğu ve LeBron James'in serbest oyuncu kararının ardından çok yıllı yeni bir kontrat üzerinde çalışmaya başlayacakları bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'ya göre Harden ile Cavaliers arasındaki ilişki güçlü şekilde devam ediyor.
Charania, "Duyduğum her şey James Harden ile Cavaliers'ın tamamen aynı sayfada olduğu yönünde. Taraflar birbirine bağlı durumda." ifadelerini kullandı.
Harden'ın oyuncu opsiyonunu reddetmesi her iki taraf açısından da stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Bu sayede Cavaliers, yıldız oyuncuyla yıllık maaşı daha düşük yeni bir sözleşme imzalayarak NBA'in ikinci vergi sınırından uzaklaşmayı ve aynı zamanda şampiyonluk çekirdeğinin önemli parçalarından birini kadroda tutmayı hedefliyor.
Cleveland, Harden'ı 2026 takas döneminde Darius Garland ve bir ikinci tur draft hakkını Los Angeles Clippers'a gönderdiği anlaşmayla kadrosuna katmıştı.
36 yaşındaki yıldız guard, Donovan Mitchell'ın yanında tecrübeli oyun kuruculuğu ve dış şut tehdidiyle takıma kısa sürede önemli katkı sağladı.
Harden, Cavaliers formasıyla 2025-26 normal sezonunda çıktığı 26 maçta 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarının yanı sıra %46.6 saha içi ve %43.5 üç sayı isabeti yakaladı.
Maç başına kaydettiği 3.1 üçlük isabetiyle Donovan Mitchell ve Evan Mobley'nin yanında Cleveland'a önemli bir alan paylaşımı avantajı sundu.
Tecrübeli yıldız, Cavaliers'ın play-off yürüyüşünde de önemli rol oynadı.
2026 play-offlarında 19.2 sayı, 5.1 ribaund, 5.5 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalayan Harden, takımının Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmesine katkı verdi. Cavaliers burada New York Knicks'e 4-0 mağlup olarak elendi.
Cleveland, normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı.
Cavaliers, play-offlarda Toronto Raptors ve Detroit Pistons'ı yedişer maç sonunda eledikten sonra New York Knicks'e dört maç sonunda veda etti.
Kulübün bu yazki önceliği, maaş bütçesinde esneklik yaratırken mevcut çekirdeğini korumak olacak.
Normal sezonda 27.9 sayı, 5.7 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayan Donovan Mitchell ile 18.2 sayı, 9.0 ribaund ve 3.6 asist üreten Evan Mobley, takımın temel yapı taşları olmayı sürdürüyor.
Öte yandan Cavaliers, maaş bütçesi kısıtlamaları nedeniyle kadro yapılanmasına ilişkin önemli kararlar almak zorunda.
Takım, Dean Wade ve Keon Ellis gibi rotasyon oyuncularıyla yollarını ayırırken, yönetim olası takaslar aracılığıyla maaş bütçesinde daha fazla esneklik yaratmanın yollarını araştırmayı sürdürüyor.
Charania, "Duyduğum her şey James Harden ile Cavaliers'ın tamamen aynı sayfada olduğu yönünde. Taraflar birbirine bağlı durumda." ifadelerini kullandı.
Harden'ın oyuncu opsiyonunu reddetmesi her iki taraf açısından da stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Bu sayede Cavaliers, yıldız oyuncuyla yıllık maaşı daha düşük yeni bir sözleşme imzalayarak NBA'in ikinci vergi sınırından uzaklaşmayı ve aynı zamanda şampiyonluk çekirdeğinin önemli parçalarından birini kadroda tutmayı hedefliyor.
Cleveland, Harden'ı 2026 takas döneminde Darius Garland ve bir ikinci tur draft hakkını Los Angeles Clippers'a gönderdiği anlaşmayla kadrosuna katmıştı.
36 yaşındaki yıldız guard, Donovan Mitchell'ın yanında tecrübeli oyun kuruculuğu ve dış şut tehdidiyle takıma kısa sürede önemli katkı sağladı.
Harden, Cavaliers formasıyla 2025-26 normal sezonunda çıktığı 26 maçta 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarının yanı sıra %46.6 saha içi ve %43.5 üç sayı isabeti yakaladı.
Maç başına kaydettiği 3.1 üçlük isabetiyle Donovan Mitchell ve Evan Mobley'nin yanında Cleveland'a önemli bir alan paylaşımı avantajı sundu.
Tecrübeli yıldız, Cavaliers'ın play-off yürüyüşünde de önemli rol oynadı.
2026 play-offlarında 19.2 sayı, 5.1 ribaund, 5.5 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalayan Harden, takımının Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmesine katkı verdi. Cavaliers burada New York Knicks'e 4-0 mağlup olarak elendi.
Cleveland, normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı.
Cavaliers, play-offlarda Toronto Raptors ve Detroit Pistons'ı yedişer maç sonunda eledikten sonra New York Knicks'e dört maç sonunda veda etti.
Kulübün bu yazki önceliği, maaş bütçesinde esneklik yaratırken mevcut çekirdeğini korumak olacak.
Normal sezonda 27.9 sayı, 5.7 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayan Donovan Mitchell ile 18.2 sayı, 9.0 ribaund ve 3.6 asist üreten Evan Mobley, takımın temel yapı taşları olmayı sürdürüyor.
Öte yandan Cavaliers, maaş bütçesi kısıtlamaları nedeniyle kadro yapılanmasına ilişkin önemli kararlar almak zorunda.
Takım, Dean Wade ve Keon Ellis gibi rotasyon oyuncularıyla yollarını ayırırken, yönetim olası takaslar aracılığıyla maaş bütçesinde daha fazla esneklik yaratmanın yollarını araştırmayı sürdürüyor.