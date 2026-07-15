Wizards, AJ Dybantsa'yı Yaz Ligi'nin kalanı için kadro dışı bıraktı

Washington Wizards, çaylak yıldızı AJ Dybantsa'nın Yaz Ligi'nde kalan maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başantrenör T.J. Sorrentine, salı günü The Athletic'ten Josh Robbins'e yaptığı açıklamada, ikinci sezonundaki kanat oyuncuları Will Riley ile Tre Johnson'ın da Yaz Ligi'nin geri kalanında dinlendirileceğini söyledi.
2026 NBA Draftı'nın bir numarası olan Dybantsa, Wizards formasıyla çıktığı iki maçta oldukça etkileyici bir performans ortaya koydu.
Genç yıldız, Utah Jazz karşısındaki Yaz Ligi ilk maçında 27 sayı ve yedi ribaund üretirken, Sacramento Kings karşısında ise 23 sayıyla oynadı.
Washington cephesi, Las Vegas'taki karşılaşmaların ardından Dybantsa'nın kendisini kanıtlamak adına yapması gereken başka bir şey kalmadığı görüşünde.
Sorrentine, "Bu karar kampın başlangıcından maçların sonuna kadar geçen tüm sürecin bir sonucu. İnsanların televizyonda gördüklerinden ibaret değil. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. İyi antrenmanlar ve şut çalışmaları yaptık, ardından da iki iyi maç oynadık." ifadelerini kullandı.
Dybantsa, BYU'da geçirdiği tek sezonda ülkenin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelmişti. NCAA Division I seviyesinde maç başına 25.5 sayı ortalamasıyla sayı krallığını elde etmişti.
Çaylak yıldız artık tüm dikkatini 2026-27 normal sezonuna çevirecek.
Dybantsa'nın, Trae Young ve Anthony Davis gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra birçok genç yeteneği bünyesinde barındıran yeniden yapılanan Wizards kadrosunun temel parçalarından biri olması bekleniyor.
2026 NBA Draftı'nın bir numarası olan Dybantsa, Wizards formasıyla çıktığı iki maçta oldukça etkileyici bir performans ortaya koydu.
Genç yıldız, Utah Jazz karşısındaki Yaz Ligi ilk maçında 27 sayı ve yedi ribaund üretirken, Sacramento Kings karşısında ise 23 sayıyla oynadı.
Washington cephesi, Las Vegas'taki karşılaşmaların ardından Dybantsa'nın kendisini kanıtlamak adına yapması gereken başka bir şey kalmadığı görüşünde.
Sorrentine, "Bu karar kampın başlangıcından maçların sonuna kadar geçen tüm sürecin bir sonucu. İnsanların televizyonda gördüklerinden ibaret değil. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. İyi antrenmanlar ve şut çalışmaları yaptık, ardından da iki iyi maç oynadık." ifadelerini kullandı.
Dybantsa, BYU'da geçirdiği tek sezonda ülkenin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelmişti. NCAA Division I seviyesinde maç başına 25.5 sayı ortalamasıyla sayı krallığını elde etmişti.
Çaylak yıldız artık tüm dikkatini 2026-27 normal sezonuna çevirecek.
Dybantsa'nın, Trae Young ve Anthony Davis gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra birçok genç yeteneği bünyesinde barındıran yeniden yapılanan Wizards kadrosunun temel parçalarından biri olması bekleniyor.