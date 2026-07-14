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Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım ile açıkladı

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini Aziz Yıldırım'ın sözleriyle açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 22:57
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım ile açıkladı
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Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini Aziz Yıldırım'ın sözleriyle açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aziz yıldırım'ın "Kardeşlerim yoldaşlarım dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim." sözlerinin ardından Mason Greenwood'un mesajına yer verildi.

Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe ailesi, gösterdeğiniz bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım mükemmel bir sezon geçiririz." dedi. 

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