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Balıkesirspor'da kombineler satışa çıktı

Balıkesirspor, yeni sezon kombine biletlerini satışa çıkarırken, taraftarlarına tribünleri doldurmaları için destek çağrısında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da kombineler satışa çıktı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeye hazırlanan Balıkesirspor kombine biletleri satışa çıkardı. Bal-Kes'in yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilattan geçen Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak kombinelerin fiyatları maraton tribünü 3500 TL, kapalı tribün 7500 TL olarak belirlendi. Kırmızı-beyazlı yönetim açıklama yayınlayarak taraftarlardan kombine bilet desteği istedi.
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