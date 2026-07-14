Galatasaray'da girişimler hızlanıyor: Samson Baidoo

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer listesine Lens forması giyen Samson Baidoo'yu dahil etti.
TEMASLAR SIKLAŞACAK
22 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Samson Baidoo ile temasların sıklaşması bekleniyor.
Savunma bölgesine takviye yapılması adına şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray'ın Baidoo transferi için Lens kulübüyle girişimlere başlayacağı öğrenildi.
22 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Salzburg'dan Lens'e 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyeri boyunca 182 maça çıkan Baidoo, 6 gol ve 3 asistle oynadı. [beIN Sports]
TEMASLAR SIKLAŞACAK
22 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Samson Baidoo ile temasların sıklaşması bekleniyor.
Savunma bölgesine takviye yapılması adına şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray'ın Baidoo transferi için Lens kulübüyle girişimlere başlayacağı öğrenildi.
22 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Salzburg'dan Lens'e 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyeri boyunca 182 maça çıkan Baidoo, 6 gol ve 3 asistle oynadı. [beIN Sports]