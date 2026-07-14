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Galatasaray'da girişimler hızlanıyor: Samson Baidoo

Galatasaray, Lens forması giyen 22 yaşındaki stoper Samson Baidoo için girişimlerini hızlandırmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 09:36
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da girişimler hızlanıyor: Samson Baidoo
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TEMASLAR SIKLAŞACAK

22 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Samson Baidoo ile temasların sıklaşması bekleniyor.

Savunma bölgesine takviye yapılması adına şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray'ın Baidoo transferi için Lens kulübüyle girişimlere başlayacağı öğrenildi.

22 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Salzburg'dan Lens'e 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyeri boyunca 182 maça çıkan Baidoo, 6 gol ve 3 asistle oynadı. [beIN Sports]

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