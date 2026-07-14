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Beşiktaş'a Joao Felix önerisi

Beşiktaş'ın forvet arayışlarında Joao Felix ismi gündeme geldi. Habere göre Jorge Mendes, Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu siyah-beyazlı kulübe önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 10:14
Haber: Sözcü
Beşiktaş'a Joao Felix önerisi
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet arayışları sürerken Joao Felix ismi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre ünlü menajer Jorge Mendes, Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu siyah-beyazlı kulübe önerdi.

YÖNETİMİN PLANI DÜŞÜK BONSERVİS

Beşiktaş yönetiminin, yetenekli oyuncuyu Al Nassr'dan düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

İSTANBUL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Joao Felix'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da transfer gündemini hareketlendirdi. Portekizli oyuncunun Tüpraş Stadyumu önünden de paylaşım yapması, transfer spekülasyonlarının artmasına neden oldu.

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