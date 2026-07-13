Trossard'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard'ın yarın akşam saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 23:39
Haber: Trtspor
Trossard'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu!
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Beşiktaş'ın transferinde sona yaklaştığı Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Belçikalı yıldız futbolcunun, yarın akşam saat 20.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş ile Belçikalı kanat oyuncusu arasında anlaşma sağlanırken, Arsenal de 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifi kabul etti.

İMZA İÇİN GELİYOR

Trossard'ın sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a geleceğini belirtirken, Belçikalı yıldızın yarın saat 20.30'da İstanbul'da olacağını aktardı. Siyah-beyazlıların, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attırması bekleniyor.

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