Romelu Lukaku'nun son günlerde Beşiktaş ile anılan transferiyle ilgili açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı golcünün siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu öne sürülmüştü.
"HİÇ GÖRÜŞMEDİK"
Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, 365Scores'a yaptığı açıklamada Beşiktaş iddialarını yalanladı.
Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YALANLADI
Transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten deneyimli menajer, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." dedi.
"BEŞİKTAŞ'A GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"
Federico Pastorello, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini ifade ederek, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." açıklamasında bulundu.
"HİÇ GÖRÜŞMEDİK"
Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, 365Scores'a yaptığı açıklamada Beşiktaş iddialarını yalanladı.
Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YALANLADI
Transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten deneyimli menajer, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." dedi.
"BEŞİKTAŞ'A GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"
Federico Pastorello, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini ifade ederek, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." açıklamasında bulundu.