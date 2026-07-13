Bakasetas için Süper Lig iddiası!

Panathinaikos ile yollarını ayırması beklenen Anastasios Bakasetas için Süper Lig iddiası gündeme geldi. Yunan basınında yer alan habere göre Başakşehir, tecrübeli 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bakasetas için Süper Lig iddiası!
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Anastasios Bakasetas'ın Panathinaikos'taki geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Bir dönem Trabzonspor ve Alanyaspor formaları da giyen Yunan futbolcunun, mevcut transfer döneminde Panathinaikos'tan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PANATHINAIKOS'TA AYRILIK İHTİMALİ

Ocak 2024'te Trabzonspor'dan ayrılarak Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas'ın, Yunan ekibindeki 2.5 yıllık döneminin sona ermek üzere olduğu belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kendisine takım aradığı aktarıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yunan basınında yer alan haberlerde, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Jacob Neestrup'un Bakasetas'ı kadro planlamasında düşünmediği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun ayrılık ihtimalinin güçlendiği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR DEVREDE İDDİASI

Athlosnews'un haberine göre Anastasios Bakasetas'a en güçlü ilgiyi gösteren takım Süper Lig'den oldu. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'in, Yunan 10 numarayı transfer etmek istediği öne sürüldü.

BONSERVİS PLANI

Başakşehir'in, tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi. Turuncu-lacivertli kulübün, Panathinaikos ile Bakasetas arasındaki ayrılığın resmileşmesinin ardından devreye girmeyi planladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ

Anastasios Bakasetas'ın olası ayrılığı sonrası yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. Yunan futbolcunun Süper Lig tecrübesi, transfer sürecinde dikkat çeken başlıklardan biri olarak öne çıktı.

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