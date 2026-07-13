Hornets GM'i: 'LaMelo Ball takasını uzun vadeli başarı için yaptık'

Charlotte Hornets genel menajeri Jeff Peterson, LaMelo Ball'u takas etme kararının nedenini açıklarken, hedeflerinin kısa vadeli başarı değil sürdürülebilir şampiyonluk yarışı olduğunu söyledi.
Hornets, geçtiğimiz sezon 44 galibiyet alarak bir önceki yıla göre galibiyet sayısını 25 artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu nedenle akıllara şu soru geldi: Takım yükselişe geçmiş görünürken, Hornets Genel Menajeri ve Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Peterson neden takımın en dinamik hücum oyuncusu LaMelo Ball'u takas etmeyi tercih etti?
Peterson, Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi s3ırasında bu soruya yanıt verdi ve kararın tamamen organizasyonun uzun vadeli başarısını düşünerek alındığını söyledi.
"Bazen bu kararları vermek gerçekten zor oluyor." diyen Peterson, "Ancak sezonun tamamına ve bulunduğumuz noktaya baktığınızda takım olarak kendinize dürüst bir şekilde aynaya bakmanız gerekiyor. Sezon sonunda benim de yaptığım buydu. Hedefimiz hiçbir zaman Play-In'e kalmak olmadı. Hedefimiz bir sezonluğuna Play-In'e ya da playofflara çıkmak da değil." ifadelerini kullandı.
Charlotte, geçtiğimiz sezon Play-In Turnuvası'na kalmayı başarmış, sahasında Miami Heat'i eledikten sonra deplasmanda Orlando Magic'e farklı mağlup olarak elenmişti.
Geçmiş yıllarda sakatlık problemleri yaşayan LaMelo Ball ise kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirerek maç başına 20.1 sayı, 7.1 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Ball, sezonu 272 üç sayılık isabetle tamamlarken bu alanda yalnızca çaylak takım arkadaşı Kon Knueppel'in gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Buna rağmen Hornets, Ball'u 2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçmesinden bu yana geçen altı sezonda da playoff bileti alamadı.
"Birçok kişinin gözünde geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirdiğimiz konusunda hiç şüphem yok ve LaMelo da bunun çok büyük bir parçasıydı." diyen Peterson, "Ama bazen bu kararları almak gerçekten zor oluyor. Sonuçta organizasyona ve dünyanın dört bir yanındaki Hornets taraftarlarına karşı uzun vadede franchise için en doğru kararı verme sorumluluğu taşıyorum." dedi.
Peterson, Minnesota Timberwolves'tan Naz Reid ve önemli draft haklarının alınmasının, takımın gelecekte daha esnek hareket etmesini sağlayacağına inanıyor.
Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets arasında gerçekleşen dört takımlı takas kapsamında Hornets; LaMelo Ball ve Josh Green'i Timberwolves'a gönderirken karşılığında Naz Reid, 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yılları için birinci tur seçim takas hakları ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft seçimlerini aldı.
Charlotte ayrıca bu takas sonucunda NBA tarihinin en büyük takas istisnası (trade exception) olan 40.7 milyon dolarlık bir hak da elde ederek gelecekte kadrosuna üst düzey oyuncular katabilmek adına önemli bir maaş bütçesi avantajı kazandı.
Buna rağmen Ball'un Charlotte'taki büyük popülaritesi nedeniyle bu takas, taraftarların önemli bir bölümünün tepkisini çekti.
Her ne kadar Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından Dallas Mavericks taraftarlarının gösterdiği tepki seviyesinde olmasa da birçok Hornets taraftarı, takım doğru yolda ilerlerken lider oyuncunun gönderilmesini zamansız bir karar olarak değerlendirdi.
Peterson ise Ball'un Minnesota'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
"Taraftarların hislerini anlıyor ve onlara hak veriyorum." diyen Peterson, "Dürüst olmam gerekirse LaMelo'yu çok seviyorum. Harika bir insan. Elbette olağanüstü bir yetenek. Aramızda da çok iyi bir ilişki var."
Peterson sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama umarım taraftarlarımız benim Hornets organizasyonunun çıkarlarını düşündüğümü de anlarlar. Gerçekten öyle. Bu mesele bir ya da iki yıllık bir süreç değil. Konu sürdürülebilir başarı. Takımımızın bulunduğu gelişim sürecine objektif bakmak zorundayız. Önümüzdeki sezon ve sonraki yıllarda sahaya çıkacak bu kadronun rekabetçi olmaya devam edeceğine ve sonunda hedefimize ulaşacağımıza hiç şüphem yok."
Hornets, geçtiğimiz sezon 44 galibiyet alarak bir önceki yıla göre galibiyet sayısını 25 artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu nedenle akıllara şu soru geldi: Takım yükselişe geçmiş görünürken, Hornets Genel Menajeri ve Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Peterson neden takımın en dinamik hücum oyuncusu LaMelo Ball'u takas etmeyi tercih etti?
Peterson, Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi s3ırasında bu soruya yanıt verdi ve kararın tamamen organizasyonun uzun vadeli başarısını düşünerek alındığını söyledi.
"Bazen bu kararları vermek gerçekten zor oluyor." diyen Peterson, "Ancak sezonun tamamına ve bulunduğumuz noktaya baktığınızda takım olarak kendinize dürüst bir şekilde aynaya bakmanız gerekiyor. Sezon sonunda benim de yaptığım buydu. Hedefimiz hiçbir zaman Play-In'e kalmak olmadı. Hedefimiz bir sezonluğuna Play-In'e ya da playofflara çıkmak da değil." ifadelerini kullandı.
Charlotte, geçtiğimiz sezon Play-In Turnuvası'na kalmayı başarmış, sahasında Miami Heat'i eledikten sonra deplasmanda Orlando Magic'e farklı mağlup olarak elenmişti.
Geçmiş yıllarda sakatlık problemleri yaşayan LaMelo Ball ise kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirerek maç başına 20.1 sayı, 7.1 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Ball, sezonu 272 üç sayılık isabetle tamamlarken bu alanda yalnızca çaylak takım arkadaşı Kon Knueppel'in gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Buna rağmen Hornets, Ball'u 2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçmesinden bu yana geçen altı sezonda da playoff bileti alamadı.
"Birçok kişinin gözünde geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirdiğimiz konusunda hiç şüphem yok ve LaMelo da bunun çok büyük bir parçasıydı." diyen Peterson, "Ama bazen bu kararları almak gerçekten zor oluyor. Sonuçta organizasyona ve dünyanın dört bir yanındaki Hornets taraftarlarına karşı uzun vadede franchise için en doğru kararı verme sorumluluğu taşıyorum." dedi.
Peterson, Minnesota Timberwolves'tan Naz Reid ve önemli draft haklarının alınmasının, takımın gelecekte daha esnek hareket etmesini sağlayacağına inanıyor.
Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets arasında gerçekleşen dört takımlı takas kapsamında Hornets; LaMelo Ball ve Josh Green'i Timberwolves'a gönderirken karşılığında Naz Reid, 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yılları için birinci tur seçim takas hakları ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft seçimlerini aldı.
Charlotte ayrıca bu takas sonucunda NBA tarihinin en büyük takas istisnası (trade exception) olan 40.7 milyon dolarlık bir hak da elde ederek gelecekte kadrosuna üst düzey oyuncular katabilmek adına önemli bir maaş bütçesi avantajı kazandı.
Buna rağmen Ball'un Charlotte'taki büyük popülaritesi nedeniyle bu takas, taraftarların önemli bir bölümünün tepkisini çekti.
Her ne kadar Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından Dallas Mavericks taraftarlarının gösterdiği tepki seviyesinde olmasa da birçok Hornets taraftarı, takım doğru yolda ilerlerken lider oyuncunun gönderilmesini zamansız bir karar olarak değerlendirdi.
Peterson ise Ball'un Minnesota'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
"Taraftarların hislerini anlıyor ve onlara hak veriyorum." diyen Peterson, "Dürüst olmam gerekirse LaMelo'yu çok seviyorum. Harika bir insan. Elbette olağanüstü bir yetenek. Aramızda da çok iyi bir ilişki var."
Peterson sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama umarım taraftarlarımız benim Hornets organizasyonunun çıkarlarını düşündüğümü de anlarlar. Gerçekten öyle. Bu mesele bir ya da iki yıllık bir süreç değil. Konu sürdürülebilir başarı. Takımımızın bulunduğu gelişim sürecine objektif bakmak zorundayız. Önümüzdeki sezon ve sonraki yıllarda sahaya çıkacak bu kadronun rekabetçi olmaya devam edeceğine ve sonunda hedefimize ulaşacağımıza hiç şüphem yok."