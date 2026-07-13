Hornets ile Brandon Miller arasında yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor

Charlotte Hornets Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Peterson, Brandon Miller ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiğini doğruladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hornets ile Brandon Miller arasında yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor
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Charlotte Hornets Basketbol Operasyonları Başkanı Jeff Peterson, Brandon Miller ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiğini doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Peterson, Las Vegas Yaz Ligi sırasında düzenlediği basın toplantısında Miller'ın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Brandon ve temsilcileriyle görüşmeler yaptım." diyen Peterson, "Onlar da Brandon'ı çok ama çok uzun yıllar burada tutmak istediğimizi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Brandon Miller'ın menajerlik ekibinde Gregory Genske, Edward Kim ve Alan Vaynerchuck yer alıyor.

Mayıs ayının başında sol omzundaki instabilite sorunu nedeniyle ameliyat geçiren Miller'ın dönüş tarihi henüz netleşmedi. Peterson ise genç yıldızın rehabilitasyon sürecine yaklaşımından övgüyle bahsetti.

"Rehabilitasyon sürecine yaklaşımından son derece memnunum." diyen Peterson, "Sürekli salonda çalışıyor. Vücudunu geliştirmesi ve daha güçlü hale gelmesi gerektiğinin farkında ve bunu gerçekten ciddiye alıyor." şeklinde konuştu.

Charlotte'ın, LaMelo Ball'u dört takımlı takas kapsamında Minnesota Timberwolves'a göndermesinin ardından Miller'ın, geçtiğimiz sezon çaylak olarak ligin en fazla üçlük isabeti bulan oyuncusu olan Kon Knueppel ile birlikte takımın geleceğinin merkezinde yer alması bekleniyor.

Peterson da yönetimin, gelecekte kadroyu Miller ve Knueppel ikilisi etrafında şekillendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Victor Wembanyama, 2025 NBA Draftı sınıfından bu yaz çaylak sözleşmesini uzatan tek oyuncu oldu. Fransız yıldız, maaş tavanının yüzde 25'i üzerinden, All-NBA takımına seçilmesi halinde kontratını yüzde 30'a çıkarma hakkı bulunmayan beş yıllık 252 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

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