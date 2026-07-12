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Mete Gazoz'dan altın madalya!

Milli Okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 17:09
Haber: Sporx.com
Mete Gazoz'dan altın madalya!
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Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli'yi mağlup etti ve altın madalyaya uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DETAYLAR GELİYOR

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