Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli'yi mağlup etti ve altın madalyaya uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DETAYLAR GELİYOR
🏹 Mete Gazoz'dan altın madalya 🥇
🇹🇷 Milli okçumuz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli'yi mağlup etti ve altın madalyaya uzandı.
👏 Tebrikler Mete! pic.twitter.com/MN822ypyZh https://t.co/CLuf5ziQo3
— Sporx (@sporx) July 12, 2026