Haber Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:30 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:30

2026 LGS Sonuçları Açıklandı mı? MEB LGS Sonuçları Erişime Açıldı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, "2026 LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihin gelmesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi duyurularına çevrildi.

2026 LGS Sonuçları Açıklandı mı? MEB LGS Sonuçları Erişime Açıldı mı?
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Evet. 2026 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı ve adayların erişimine açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sorgulayabiliyor. Sonuç belgeleri dijital ortamda yayımlanırken, posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmiyor.

LGS sonuç belgesinde neler yer alıyor?

Sonuç ekranında öğrencilerin;

Merkezi sınav puanı,
Yüzdelik dilimi,
Sözel ve sayısal bölüm doğru-yanlış sayıları,
Alt test performansları

yer alıyor. Bu bilgiler lise tercih sürecinde önemli rol oynuyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?


2026 LGS takvimine göre tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise daha sonra MEB tarafından ilan edilecek.

Sonuç: 2026 LGS Sonuçları Açıklandı mı?

Evet. 2026 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilirken, tercih süreci 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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