2026 ve 2027 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili sonrası milyonların beklediği o kritik MEB takvimi!

Okul koridorlarından uzaklaşıp denizin ve güneşin tadını çıkarmaya hazırlanan milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen yeni eğitim öğretim zili sonbaharda tam olarak ne zaman çalacak?

Kısa, net ve yaz tatili rezervasyonlarınızı baştan yaptıracak o sarsıcı durum özeti şudur; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılına dair resmi ve kesin çalışma takvimini an itibarıyla henüz yayımlamadı! Ancak devletin yıllardır süregelen eğitim politikası ve takvim eğilimleri, o büyük açılış gününü açıkça işaret ediyor.

Bu sene yani 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte resmen sona erecek ve o devasa yaz tatili maratonu başlayacak. Okulların her zaman eylül ayında açılması geleneği göz önüne alındığında, eğitim uzmanlarının ve MEB kulislerinin birleştiği o çok önemli tarihler nihayet gün yüzüne çıkıyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, devlet okullarında yeni eğitim öğretim yılı genellikle eylül ayının ilk pazartesi veya en geç ikinci pazartesi günü büyük bir coşkuyla başlıyor.

Eylül 2026 takvimi dikkate alındığında, okulların 7 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapması kulislerdeki en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor! Eğer Milli Eğitim Bakanlığı takvimde ufak bir esneme yaparsa, bu devasa açılışın 14 Eylül 2026 Pazartesi gününe sarkma ihtimali de masada bulunuyor. Her iki senaryoda da öğrencileri bu yaz yaklaşık on veya on bir haftalık, doya doya yaşanacak bir yaz tatili serüveni bekliyor.

Birinci sınıfa ve anaokuluna başlayacak olan o minik öğrenciler için ise okula uyum süreci her zamanki gibi bir hafta önceden başlıyor! Uyum haftası kapsamında bu öğrencilerin, ağustos ayının son günlerinde veya eylül ayının hemen başında sıralarındaki yerlerini almaları kesin olarak bekleniyor.