Haber Tarihi: 14 Mayıs 2026 10:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:08

Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlıyor, Bitiyor? 2026

Milyonlarca Müslüman için büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı 2026 yılında ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu bu mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler ve Kurban Bayramı hazırlığı yapanlar için büyük önem taşıyor. İşte 2026 yılı Zilhicce ayı başlangıcı,

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? İşte 2026 Zilhicce tarihi...
Zilhicce Ayı'nın Dini Önemi ve Faziletleri

Zilhicce ayı, İslam takviminin on ikinci ve son ayıdır. Bu mübarek ay, hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı'nın idrak edildiği önemli bir zaman dilimidir. Zilhicce'nin ilk on günü, ibadetler, zikirler ve hayır işleri için faziletli günler olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de de Zilhicce'nin ilk on gününün kıymeti vurgulanmıştır. Bu günlerde tutulan oruçlar, yapılan dualar ve verilen sadakalar Allah katında büyük ecirlere vesile olur.

2026 Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlıyor?  

Hicri takvim, Ay'ın hareketlerine göre belirlendiği için kesin tarihler her yıl hilalin görülmesiyle netleşir. Ancak, 2026 yılı için yapılan astronomik hesaplamalara göre, Zilhicce ayının 2025 yılında 29 Mayıs 2025 Perşembe günü başlaması beklenmektedir. Bu tarih, Şevval ayının tamamlanması ve Zilhicce hilalinin görülmesiyle kesinleşecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi duyurular takip edilmelidir.

2026 Zilhicce Ayı Ne Zaman Bitiyor?  

Zilhicce ayı genellikle 29 veya 30 gün sürer. 2025 yılı için yapılan hesaplamalara göre, Zilhicce ayının 2026 yılında 27 Haziran 2025 Cuma günü sona ermesi beklenmektedir. Bu tarih, Muharrem ayının hilalinin görülmesiyle kesinleşecektir.

