Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 15:57 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2026 15:57
ALES 2 sınavı ne zaman, hangi ay? ÖSYM 2026
Türkiye genelinde akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlanan yüz binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği o kritik sınav maratonu yaklaşıyor! Yılın ilk oturumunun ardından arama motorlarında "ALES 2 ne zaman 2026? ALES/2 başvuru tarihleri hangi gün?" sorguları adeta fırtınalar koparıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) cephesinden yayınlanan resmi takvime kilitlenen akademisyen adayları için heyecan dorukta. İşte yüz binlerce kişinin kariyer basamaklarını belirleyecek o zorlu sınavın perde arkası ve takvimin kritik detayları...
Aylardır kalın soru bankalarının, mantık sorularının ve deneme sınavlarının arasında uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten 2026 ALES 2 ne zaman yapılacak ve ÖSYM bu devasa sınavın başvurularını hangi tarihlerde alacak?
ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK? (2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: ÖSYM'nin yayınladığı resmi sınav takvimine göre 2026 yılı ALES/2 oturumu, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir! Üniversitelerin lisansüstü eğitim kadrolarına veya akademik pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, yaz aylarının en sıcak günlerinde en zorlu zihinsel maratonlardan biri olarak tarihe geçecek.ÖSYM CEPHESİNDEN SINAV DETAYLARI: MASADAKİ KRİTİK TARİHLERAkademik hedeflerine ulaşmak için haftalardır ter döken adaylar için sınav tarihi kadar başvuru süreci de büyük bir titizlik gerektiriyor. ÖSYM yönetimi sınav merkezlerindeki hazırlıklarını planlarken, masada adayları bekleyen çok net ve değişmez bir takvim var:Başvuru Tarihleri ve Ücret Şartı: 26 Temmuz'daki büyük sınava girmek isteyen adayların başvuruları 10 - 18 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Bu tarihler arasında başvurusunu yapıp sınav ücretini yatırmayan adayların kayıtları geçersiz sayılacak.Geç Başvuru Günü (25 Haziran): Herhangi bir sebeple normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM, 25 Haziran 2026 tarihini "Geç Başvuru Günü" olarak belirledi. Ancak bu tarihte sınav ücretinin ek ödemeli olarak yatırılacağı kuralı geçerliliğini koruyor.Sonuçların İlanı (14 Ağustos): Zorlu sayısal ve sözel mantık sorularıyla boğuşan adayların kaderini belirleyecek olan ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak erişime açılacak ve adayların yüksek lisans/doktora tercihlerinde kullanılmaya başlanacak.
Sonuç olarak; kitaplar açıldı, paragraflar çözüldü ve şimdi gözler tamamen Temmuz ayında kurulacak olan ÖSYM masasında. Önümüzdeki aylarda yaşanacak bu büyük sınav heyecanı, binlerce adayın akademik dünyaya adım atıp atamayacağını belirleyecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.