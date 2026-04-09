Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi
Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Fenerbahçe maçının taktik çalışmalarının ardından sona erdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Fenerbahçe maçının taktik çalışmalarının ardından sona erdi.