Bursaspor'da bir transfer daha bitiyor

Jurgen Elitim transferiyle taraftarına erken bayram hediyesi veren Bursaspor'un Iuri Tavares'i de bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.



Hırvatistan Ligi'nde NK Varazdin forması giyen ve Alman ekibi Schalke'nin de talip olduğu 25 yaşındaki 1.91 boyundaki sol kanat oyuncusu, bu sezon 36 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Bursaspor'un Yeşil Burun Adaları vatandaşı Iuri Tavares transferinde Schalke'nin önüne geçtiği ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. [Bursa Olay]



