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Okan Buruk, Fatih Terim'i solluyor

Galatasaray'da 24 Haziran 2022'de göreve gelen Okan Buruk, Fatih Terim'in 1480 günlük kesintisiz dönemini geride bırakacak. Yeni hedef beşinci şampiyonlukla zirvede tek başına kalmak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 09:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Fatih Terim'i solluyor
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Takvim yaprakları 24 Haziran 2022'yi gösterdiğinde Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, rekorlarla dolu unutulmaz bir 4 yıl geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ REKOR HAZIRLIĞI

Üst üste gelen şampiyonluklar ile adeta yeni bir hanedanlık kuran tecrübeli hoca, 5. yılına girerken yeni bir rekorun sahibi olmaya hazırlanıyor. 1478 gündür Galatasaray'ın başında olan Buruk, en uzun süre aralıksız olarak bu koltukta oturan Fatih Terim'i geride bırakacak.

ZİRVEYİ İSTİYOR

22 Aralık 2017'de Galatasaray'daki dördüncü dönemine başlayan İmparator'un son macerası 1480 gün sürmüştü. Bir süredir efsane teknik adamı takipte olan Okan Buruk, kısa süre içinde Galatasaray tarihinde kesintisiz olarak en uzun süre koltukta oturan isim olacak. 53 yaşındaki hoca ayrıca bu sezon üst üste 5. şampiyonluğu alarak 4'te 4 yapan Terim'le paylaştığı zirvenin tek hakimi olmayı hedefliyor.  

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