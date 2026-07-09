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Emre Akbaba, Fatih Karagümrük'e imza attı!

Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki on numara Emre Akbaba'yı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Emre Akbaba, Fatih Karagümrük'e imza attı!
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1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, on numara bölgesini güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Alanyaspor ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli futbolcunun daha sonra Galatasaray, Adana Demirspor ve Eyüpspor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Emre Akbaba, kariyerinde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Türkiye Millî Futbol Takımı formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti.

Fatih Karagümrük, transferi duyurduğu açıklamada, "Önemli bir kariyere sahip olan Emre Akbaba'ya ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.



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