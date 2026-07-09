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Fenerbahçe, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe, son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



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