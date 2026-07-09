Fenerbahçe, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.