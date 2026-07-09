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Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu!

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Thomas Reis'in yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'in yeni takımı belli oldu!
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Geride bıraktığımız sezon Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis'in yeni adresi belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky DE'nin haberine göre 52 yaşındaki teknik adam, Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile anlaşma aşamasına geldi. Tarafların 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme üzerinde çalıştığı belirtildi.

Daha önce VfL Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştıran Thomas Reis, son olarak Şubat 2026'ya kadar Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapmış, bu tarihten bu yana ise yeni bir takım arayışındaydı.

Deneyimli çalıştırıcının bu hafta sonu Bulgaristan'a giderek resmi imzayı atması ve Ludogorets Razgrad'ın yeni teknik direktörü olarak tanıtılması bekleniyor.

Ludogorets Razgrad, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.

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