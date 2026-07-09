Fenerbahçe'de Musaba ve Nene'nin kaderi Malcom'u belirleyecek!

Fenerbahçe'nin, Musaba'nın ayrılığı ve Nene'ye gelecek olası teklifler doğrultusunda Malcom için ön görüşme yaptığı öne sürüldü.

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calendar 09 Temmuz 2026 09:55
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de Musaba ve Nene'nin kaderi Malcom'u belirleyecek!
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve Mason Greenwood'da mutlu sona çok yakın olan sarı-lacivertliler, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

MALCOM SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertli Yönetim, Mason Greenwood transferini bitirmeye hazırlanırken, kanat için sürpriz bir hamle daha geldi: Malcom de Oliveira. 29 yaşındaki oyuncu, Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

NENE VE MUSABA'NIN KADERİNE BAĞLI

Fenerbahçe'nin Malcom için harekete geçmesinin nedeninin, Dorgeles Nene'ye gelen teklifler olduğu kaydedildi. Nene için özellikle Almanya'dan ciddi bir ilgi var.

Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmek istiyor. Musaba'nın da satılacak olması nedeniyle Greenwood'un yanı sıra bir kanat transferi daha planlanıyor.

Yönetim Malcom için ön çalışma yapıp, Nene'nin satılması halinde hızlıca transferi bitirmeyi planlıyor.

GREENWOOD'DA MUTLU SON YAKIN

Fenerbahçe, çok zorlu bir transfer operasyonunda artık son aşamaya geçti. Mason Greenwood için Atletico Madrid ve Roma gibi ekiplerle rekabet eden Sarı-lacivertliler, bu yarışı kazanan takım olmaya çok yakın.

İNGİLİZ YILDIZIN MALİYETİ

Marsilya ile 45+5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda el sıkışılmıştı. İki kulüp şimdi ödeme takvimi ve son prosedürleri görüşüyor. Greenwood konusunda ise zaten anlaşma tamamdı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bavulunu toplayıp İstanbul'a doğru yola çıkmak için haber bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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