Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor: İstanbul'a gelecek

Galatasaray'ın anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a gelmek için sarı-kırmızılılardan haber bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:05
Haber: Sabah
Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor: İstanbul'a gelecek
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Mauro Icardi ile sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor. Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak.

TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.

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