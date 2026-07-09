Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor: İstanbul'a gelecek

Mauro Icardi ile sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor. Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak.
TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.
TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.