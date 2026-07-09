Gaziantep FK, Nazım Sangare ile yeni sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte forma giydiği süre boyunca tecrübesi, disiplini ve sahadaki istikrarlı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan Nazım Sangare'nin önümüzdeki iki sezonda da kırmızı-siyahlı formanın başarısı için mücadele etmeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare'ye yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare'ye yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.