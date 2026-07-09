Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

Iğdır FK, Emirhan Altundağ, Jakub Szumski, Giovanni Crociata ve Efe Kaan Sihlaroğlu'nu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Açıklamada, kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrıldığı hatırlatılarak, Avusturya Birinci Ligi SK Rapid Wien II takımında forma giyen Emirhan Altundağ ile 3+1, Sakaryaspor'dan Jakub Szumski ile 1, Erzurumspor FK'den Giovanni Crociata ve Alman takımlarından Karlsruhe'de forma giyen Efe Kaan Sihlaroğlu ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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