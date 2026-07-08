NBA Avrupa projesi: Şampiyonlar Ligi finalistleri yer alacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri, NBA Avrupa projesinde yer alacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA ve Avrupa kulüplerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Uluslararası Basketbol Federasyonunun İsviçre'deki genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ LİG 2027 SONBAHARINDA PLANLANIYOR
Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, 11. sezonun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını açıkladı.
Comninos, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA BASKETBOLUNU DAHA İYİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"
NBA ile yapılan işbirliğinin basketbola olumlu katkı sağlayacağını belirten Comninos, sportif başarının yeni organizasyonun önemli bir parçası olacağını söyledi.
Comninos, "Sportif başarının bu yeni organizasyonun ayrılmaz bir parçası olacağından büyük memnuniyet duyuyoruz. NBA ile işbirliğimizin Avrupa basketbolunu daha iyiye taşıyacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
GRUP MAÇLARI 6 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, 11. sezonun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını açıkladı.
Comninos, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA BASKETBOLUNU DAHA İYİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"
NBA ile yapılan işbirliğinin basketbola olumlu katkı sağlayacağını belirten Comninos, sportif başarının yeni organizasyonun önemli bir parçası olacağını söyledi.
Comninos, "Sportif başarının bu yeni organizasyonun ayrılmaz bir parçası olacağından büyük memnuniyet duyuyoruz. NBA ile işbirliğimizin Avrupa basketbolunu daha iyiye taşıyacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
GRUP MAÇLARI 6 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.