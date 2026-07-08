NBA Avrupa projesi: Şampiyonlar Ligi finalistleri yer alacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 11. sezonun şampiyonu ve finalistleri, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli yeni ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacak. Açıklama, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos tarafından yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 16:50
Haber: AA
NBA Avrupa projesi: Şampiyonlar Ligi finalistleri yer alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri, NBA Avrupa projesinde yer alacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA ve Avrupa kulüplerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Uluslararası Basketbol Federasyonunun İsviçre'deki genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ LİG 2027 SONBAHARINDA PLANLANIYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, 11. sezonun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını açıkladı.

Comninos, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BASKETBOLUNU DAHA İYİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"

NBA ile yapılan işbirliğinin basketbola olumlu katkı sağlayacağını belirten Comninos, sportif başarının yeni organizasyonun önemli bir parçası olacağını söyledi.

Comninos, "Sportif başarının bu yeni organizasyonun ayrılmaz bir parçası olacağından büyük memnuniyet duyuyoruz. NBA ile işbirliğimizin Avrupa basketbolunu daha iyiye taşıyacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

GRUP MAÇLARI 6 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.