Galatasaray'dan Davinson için geri adım yok!

Galatasaray, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez için 35 milyon euro'luk beklentisinden geri adım atmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 12:24
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Davinson için geri adım yok!
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Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı futbolcu için Como'nun inadı sürüyor.

İNDİRİM YOK! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Sanchez için belirlediği 35 milyon euroluk bonserviste indirime gitmiyor. Menajerlerle yoklama yapan Como'nun teklifinin ise 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Davinson Sanchez'in de geleceğiyle ilgili kararı Galatasaray yönetimine bıraktı. Deneyimli savunmacı kulübü kararına göre hareket edecek.

REKOR KIRABİLİR

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın belirlediği rakam olan 35 milyon euroya transfer olması durumunda, kulüp tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kıracak.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 30 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, 2 ez gol sevinci yaşadı.

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