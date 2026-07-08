Beşiktaş'ta 14 milyon euroluk kaleci operasyonu!

Beşiktaş, kaleci transferinde Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların iki file bekçisi için toplam 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığı aktarıldı.

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calendar 08 Temmuz 2026 09:45
Haber: Akşam
Beşiktaş'ta 14 milyon euroluk kaleci operasyonu!
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Beşiktaş, kaleci transferinde Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, iki file bekçisini İstanbul'a getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar transferleri için toplam 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

14 MİLYON EUROLUK OPERASYON

Beşiktaş'ın, Bayern Münih'ten Alexander Nübel ve Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığı aktarıldı. Sky De'ye göre siyah-beyazlılar, Alman ekibine 6.5+5 milyon Euro ödeme yapacak.

29 yaşındaki Nübel'in 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacağı ve sezon başına 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Doğan Alemdar'ın ise 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve Başakşehir'e 2.5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.

NÜBEL: SABIRSIZLANIYORUM

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, dün İstanbul'a geldi. Kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı taraftarlara "Kartal pençesi" yaparak selam veren Nübel, açıklamalarda bulundu.

Nübel, "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakası çok güzel şeyler duydum. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların bir diğer transferi Doğan Alemdar da taraftarların sevgisine "Kartal pençesi" yaparak karşılık verdi.

DESTANOĞLU İNGİLTERE YOLCUSU

Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Deneyimli eldivene hem yurt içi hem de yurt dışından ciddi teklifler olduğu aktarıldı.

Destanoğlu'nun yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City ile anlaştığı öne sürüldü. File bekçisinin kısa süre içinde İngiltere'ye gideceği ve imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon zaman zaman siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkilere maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

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