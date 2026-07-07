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20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Slovenya'yı devirdi

20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Slovenya'yı 58-48 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 18:47
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Slovenya'yı devirdi
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki 3. ve son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 58-48 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, maça İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, rakibini 58-48 mağlup etti.

Milliler, son 16 turunda yarın İzlanda-İtalya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

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