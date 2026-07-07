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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, Slovakya kampındaki ilk çalışmasında takımla birlikte yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 13:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi İlhan Fakılı da ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirirken, çalışma boyunca oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

RASHICA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, antrenmanda takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu da çalışmayı tribünden takip etti.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekip, Slovakya kampındaki hazırlıklarını günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla sürdürecek.

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