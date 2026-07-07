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Denizli İdmanyurdu'nda kaptan kaldı

Denizli İdmanyurdu, takım kaptanı Nazmi Candoğan'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu'nda kaptan kaldı
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3'üncü Lig ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, iç transferde stoper Nazmi Candoğan (37) ile yeniden anlaştı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli'mizin çocuğu, sahadaki liderliği, mücadelesi ve tecrübesiyle formamızı başarıyla temsil eden Nazmi Candoğan, yeni sezonda da Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü formasıyla mücadele etmeye devam edecek. Kaptanımızla yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyor, kırmızı-siyah armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte hedefe. Hoş geldin değil, devam ediyoruz kaptan" ifadelerine yer verildi.
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