Kızılay Kapalı mı? Ankara Kızılay'da Son Durum

Hayır. Kızılay tamamen kapatılmış değil. Ancak NATO Zirvesi kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle Kızılay ve çevresindeki bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik kısıtlamaları ile kontrollü geçiş uygulamaları yapılıyor.

Kızılay'da ulaşım devam ediyor mu?

Kızılay bölgesinde ulaşım büyük ölçüde devam ederken, zirve programına bağlı olarak bazı yollar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılabiliyor. Bu nedenle sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

Toplu taşıma seferlerinde de güvenlik tedbirleri kapsamında anlık düzenlemeler yapılabiliyor.

Kızılay Meydanı'na giriş yasak mı?

Kızılay Meydanı'na genel bir giriş yasağı bulunmuyor. Ancak devlet başkanlarının geçiş güzergâhlarında ve güvenlik çemberi oluşturulan alanlarda polis ekipleri tarafından kontrollü giriş uygulamaları gerçekleştirilebiliyor.

İş yerleri ve bankalar açık mı?

Kızılay'daki banka şubeleri, mağazalar, restoranlar ve diğer işletmeler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte, güvenlik önlemleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşımda zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor.

Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Yetkililer, Kızılay'a gitmeyi planlayan vatandaşların:

Güncel trafik duyurularını takip etmelerini,

Toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini,

Polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını,

Yoğunluk yaşanabilecek saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını

öneriyor.

Sonuç: Kızılay Kapalı mı?

Hayır. Ankara Kızılay tamamen kapalı değil. NATO Zirvesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik kısıtlamaları ile kontrollü geçiş uygulamaları yapılıyor. Vatandaşların güncel resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.