Haber Tarihi: 07 Temmuz 2026 11:21 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 11:21

Kızılay Kapalı mı? Ankara Kızılay'da Son Durum

Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri, başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle "Kızılay kapalı mı?" ve "Kızılay Meydanı'na giriş yasak mı?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

Kızılay Kapalı mı? Ankara Kızılay'da Son Durum
Abone Ol
Hayır. Kızılay tamamen kapatılmış değil. Ancak NATO Zirvesi kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle Kızılay ve çevresindeki bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik kısıtlamaları ile kontrollü geçiş uygulamaları yapılıyor.
Kızılay'da ulaşım devam ediyor mu?

Kızılay bölgesinde ulaşım büyük ölçüde devam ederken, zirve programına bağlı olarak bazı yollar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılabiliyor. Bu nedenle sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

Toplu taşıma seferlerinde de güvenlik tedbirleri kapsamında anlık düzenlemeler yapılabiliyor.

Kızılay Meydanı'na giriş yasak mı?

Kızılay Meydanı'na genel bir giriş yasağı bulunmuyor. Ancak devlet başkanlarının geçiş güzergâhlarında ve güvenlik çemberi oluşturulan alanlarda polis ekipleri tarafından kontrollü giriş uygulamaları gerçekleştirilebiliyor.

İş yerleri ve bankalar açık mı?

Kızılay'daki banka şubeleri, mağazalar, restoranlar ve diğer işletmeler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte, güvenlik önlemleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşımda zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor.


Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Yetkililer, Kızılay'a gitmeyi planlayan vatandaşların:

Güncel trafik duyurularını takip etmelerini,
Toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini,
Polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını,
Yoğunluk yaşanabilecek saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını

öneriyor.

Sonuç: Kızılay Kapalı mı?

Hayır. Ankara Kızılay tamamen kapalı değil. NATO Zirvesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik kısıtlamaları ile kontrollü geçiş uygulamaları yapılıyor. Vatandaşların güncel resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Diğer Haberler

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu! Galatasaray Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu!
Kızılay Kapalı mı? Ankara Kızılay'da Son Durum Gündem Kızılay Kapalı mı? Ankara Kızılay'da Son Durum
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için dönüş planı Fenerbahçe Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için dönüş planı
Son karar yönetimde: Anderson Talisca Fenerbahçe Son karar yönetimde: Anderson Talisca
Semih Kılıçsoy'a Beşiktaş'ta bir şans daha Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a Beşiktaş'ta bir şans daha
Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin çağrısı Dünya Kupası 2026 Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin çağrısı
İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok Fenerbahçe İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok
Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!
Cristiano Ronaldo Futbolu Bıraktı mı? Portekizli Yıldız Emekli Oldu mu? Gündem Cristiano Ronaldo Futbolu Bıraktı mı? Portekizli Yıldız Emekli Oldu mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood
2
Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!
3
Beşiktaş için geliyor: Alexander Nübel
4
Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu!
5
Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!
6
Juventus'tan Nicolo Zaniolo için ilk adım
7
Fenerbahçe'de takas planı: Musaba & Bertuğ Yıldırım

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.