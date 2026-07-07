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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için dönüş planı

Sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Vedat Muriqi'nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşına yetişmesi hedefleniyor.

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calendar 07 Temmuz 2026 11:21
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için dönüş planı
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Adale sakatlığı bulunan Vedat Muriqi , Avusturya kampına götürülmedi. Kosovalı golcü, İstanbul'da tedavi sürecine devam edecek ve kendisi için özel hazırlanan programı uygulayacak. Sarı-lacivertli sağlık ekibi, Muriqi'yi en kısa sürede sahalara döndürmeyi hedefliyor.

Şanssızlık yaşayan golcü oyuncu da formasına kavuşabilmek için yoğun çaba harcıyor. Vedat Muriqi'nin Gornik Zabrze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına yetişme şansının bulunduğu belirtildi.

RÖVANŞ MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi halinde yıldız futbolcunun, Polonya'da 28 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaya yetişeceği kaydedildi. Bu arada Dorgeles Nene'nin gelecek haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

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