07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'e Avrupa'nın dört büyük liginden teklifler geldiği, oyuncunun bunları değerlendirmek istediği ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığa sıcak bakmadığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 10:50
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de takıma yeni gelecekler kadar gidecek isimler de merak konusu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birçok futbolcusuyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in de durumunun soru işareti olduğu konuşuluyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre, İsmail Yüksek'e Nottingham Forest, Marsilya, Bayer Leverkusen ve Como talip oldu. Teklifleri gören milli futbolcunun da Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

İsmail Kartal'ın ise bu konuda fikri oldukça net. Deneyimli teknik adam, İsmail Yüksek'in satışına kesinlikle onay vermiyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu nedenle çok cazip bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i elden çıkarmayacağı aktarıldı.

2 GOL - 3 ASİST

Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var. Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.