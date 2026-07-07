İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok

Fenerbahçe'de takıma yeni gelecekler kadar gidecek isimler de merak konusu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Birçok futbolcusuyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in de durumunun soru işareti olduğu konuşuluyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre, İsmail Yüksek'e Nottingham Forest, Marsilya, Bayer Leverkusen ve Como talip oldu. Teklifleri gören milli futbolcunun da Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
İsmail Kartal'ın ise bu konuda fikri oldukça net. Deneyimli teknik adam, İsmail Yüksek'in satışına kesinlikle onay vermiyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu nedenle çok cazip bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i elden çıkarmayacağı aktarıldı.
2 GOL - 3 ASİST
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var. Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.
Milliyet'te yer alan habere göre, İsmail Yüksek'e Nottingham Forest, Marsilya, Bayer Leverkusen ve Como talip oldu. Teklifleri gören milli futbolcunun da Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
İsmail Kartal'ın ise bu konuda fikri oldukça net. Deneyimli teknik adam, İsmail Yüksek'in satışına kesinlikle onay vermiyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu nedenle çok cazip bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i elden çıkarmayacağı aktarıldı.
2 GOL - 3 ASİST
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var. Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.